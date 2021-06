L'esultanza di Higuain: 'Dybala mask' dedicata alla Joya in tribuna

Prosegue il periodo nero dell’Inter Miami, giunta alla quarta sconfitta consecutiva in Major League Soccer: il derby di Florida è andato all’Orlando City, capace di rimontare lo svantaggio con le reti di Mueller e Nani.

Il momentaneo 1-0 dei padroni di casa è stato siglato da Gonzalo Higuain, a segno pochi minuti dopo il suo ingresso in campo: un rasoterra dalla distanza chirurgico nell’angolino per il ‘Pipita’ che, al momento dell’esultanza, si è lasciato andare.

Le telecamere hanno colto la celebre ‘Dybala mask’, gesto per nulla improvvisato: in tribuna, infatti, era presente Paulo Dybala, ex compagno ai tempi della Juventus, assieme a Javier Pastore e Moise Kean.

Un goal inutile ai fini del risultato ma importante per confermare quanto sia solido il legame con il connazionale di Laguna Larga, con cui Higuain ha formato una coppia letale in Italia e in Europa.

Ovviamente il tifo bianconero è andato in tilt alla visione di quelle immagini che avranno riportato alla mente i bei momenti passati con quei due in campo, artefici di un ciclo di successi interrotto solo quest’anno dall’Inter.

OMNISPORT | 26-06-2021 11:52