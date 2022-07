L'Everton offre biglietti ai rifugiati ucraini per la gara contro la Dynamo Kyiv

23-07-2022 16:14

L’Everton offrirà biglietti gratuiti ai rifugiati ucraini presenti nel Merseyside in occasione dell’amichevole pre-stagionale con la Dynamo Kyiv, in programma questo mese.

L’incontro, che fa parte dell’iniziativa “Match for Peace” della Premier League ucraina, era già stato programmato per destinare i proventi ad associazioni umanitarie che sostengono i cittadini della nazione dopo l’invasione da parte della Russia.

I Toffees, che a gennaio hanno ingaggiato Vitaliy Mykolenko dalla Dynamo e a marzo hanno versato un contributo di 500.000 sterline all’appello umanitario per l’Ucraina, ora faranno un ulteriore passo avanti, consentendo l’ingresso gratuito ai cittadini sfollati.

Il club sta collaborando con i comuni dell’area del Merseyside per garantire che vengano distribuiti inviti per la partita, che si giocherà il 29 luglio, a coloro che sono stati ospitati grazie al programma governativo Homes For Ukraine.

“Siamo impegnati a fare tutto il possibile per aiutare le persone colpite dalla scioccante guerra in Ucraina”, ha dichiarato il manager Frank Lampard.

“Questa partita è un’occasione per mettere sotto i riflettori questa attività di raccolta fondi e, raccogliendo insieme i fondi, possiamo aiutare le persone colpite dal conflitto in corso”.