Lewandowski: "Klopp come un padre"

Robert Lewandowski ha recentemente parlato del suo legame con Jurgen Klopp al giornate “The Player’s Tribune”.

Parole di elogio e stima: “Jurgen non è stato solo una figura paterna per me – e poi sull’attuale allenatore del Liverpool. “Come allenatore, era come aver un insegnante particolarmente cattivo, e lo dico nel senso migliore della parola”

Ma non è finita qui: “Non era contento di farti diventare uno studente di tipo B. Jurgen voleva studenti di tipo A+. Non lo faceva per se stesso, ma per te. Quando sono arrivato al Dortmund volevo fare tutto a grande velocità, ma Jurgen mi ha suggerito di calmarmi – di usare due tocchi se necessario”

OMNISPORT | 12-01-2021 14:46