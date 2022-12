Lewandowski: “Messi vincerà il prossimo Pallone d’Oro, spero di giocare con lui”

27-12-2022 19:05

Robert Lewandowski non ha dubbi: il Pallone d’Oro 2023 finirà nelle mani di Lionel Messi. Secondo quanto dichiarato alla stampa spagnola, e nello specifico al “Mundo Deportivo”, il centravanti polacco ha le idee molto chiare su questo trofeo e sul suo futuro: “Messi è in pole position, l’unico che potrebbe insidiarlo è un suo compagno di squadra (Mbappè ndr) ma c’è di mezzo un Mondiale che fa pendere la bilancia nettamente da un lato”.

“Se mi piacerebbe giocare con lui prima di ritirarmi? – prosegue l’ex Bayern – Oggi gioca più trequartista ed io sono un attaccante, non credo esista al mondo un attaccante che non voglia giocare con lui”.

Quanto al suo futuro afferma: “Non penso al Mondiale 2026, non è solo questione di fisico, ci sono tanti fattori, è certo che se vorrò farmi trovare pronto ci riuscirò, ma la mia mente è molto più focalizzata sugli Europei 2024 e sugli obiettivi con il Barcellona, so che qui posso vincere molti titoli”.