L'ex Fiorentina Tomas Repka condannato a Praga

Un’altra disavventura con la giustizia per Tomas Repka, oggi 45enne e in passato protagonista nel campionato italiano con la maglia della Fiorentina.

Stando a quanto riferisce il quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’ nella sua edizione on-line il ceco è stato condannato in primo grado da un Tribunale di Praga a 15 mesi di carcere. I fatti che gli sono stati imputati risalgono al dicembre del 2016 quando secondo l’accusa l’ex calciatore avrebbe venduto una Mercedes che non gli apparteneva ma che utilizzava in virtù di un contratto di locazione. L’automobile pare sia stata ceduta per 1,2 milioni di corone ceche (46.500 euro all’incirca).

L’avvocato di Repka ha già annunciato che presenterà appello contro la sentenza, considerata troppo pesante. I legali dell’azienda proprietaria della vettura hanno a loro volta reso noto che si appelleranno perché reputano la condanna troppo mite.

Nel corso della sua carriera agonistica, che l’ha portato anche a indossare per 46 volte, tra il 1993 e il 2001, la casacca della nazionale della Repubblica Ceca, per ben diciotto volte il grintoso difensore si era visto sventolare in faccia il cartellino rosso.

Repka ha iniziato con il calcio che conta nel 1991 con il Banik. Ha militato nel club di Ostrava fino al 1995, anno in cui è passato allo Sparta Praga, dove ha vinto i suoi primi trofei e si è messo in luce anche a livello europeo, guadagnandosi l’ingaggio da parte della Fiorentina, pare anche grazie alle indicazioni di Gabriel Omar Batistuta, che era rimasto impressionato da come lo aveva marcato nel corso di un match. Dal 1998 al 2001 ha quindi giocato con i viola per poi trasferirsi in Inghilterra e giocare fino al 2006 con i londinesi del West Ham. Tornato in patria ha quindi vissuto alcune annate di nuovo con lo Sparta Praga e appendere le scarpe al chiodo dopo l’esperienza con il Ceske Budejovice.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 17:15