Libere Qatar, Bottas: "Modo incoraggiante per cominciare su una nuova pista"

19-11-2021 18:59

Queste le parole del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas al termine delle sessioni di prove libere del Gran Premio del Qatar nelle quali ha fatto segnare il miglior tempo di giornata: “Abbiamo iniziato il weekend abbastanza bene con il set-up, il bilanciamento era già buono, quindi abbiamo ricorso soltanto a qualche piccola modifica in vista delle seconde libere. Questo è un modo incoraggiante per iniziare il fine settimana su una nuova pista, la squadra ha fatto un ottimo lavoro con i preparativi per questo appuntamento. Non siamo lontani dal nostro punto ottimale ma ovviamente c’è sempre lavoro da fare e io stesso devo perfezionare il mio stile di guida qui. Non si può trovare tutta la velocità in sole due sessioni, quindi continueremo a fare il nostro meglio per provare a migliorare. Oggi è difficile trarre conclusioni, anche perché si tratta pur sempre di prove, ma la sensazione è molto buona. Tutto questo è promettente per il resto del weekend“.

OMNISPORT