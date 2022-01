Liegi-Bastogne-Liegi 2022: 25 squadre e 4 WildCard al via

18-01-2022 12:34

La corsa che chiude il Trittico delle Ardenne e di fatto le classiche di primavera si correrà domenica 24 Aprile e saranno 25 le squadre che prenderanno parte alla Liegi Baston Liegi edizione 2022.

La gara vedrà le 18 formazioni WorldTour al via, accompagnate dalle tre squadre Professional che hanno usufruito dell’invito automatico grazie al ranking ottenuto la passata stagione. Bingoal Pauwels Sauces WB e Sport Vlaanderen – Baloise, nonché ai norvegesi della Uno – X Pro Cycling sono le squadre che si aggiungono a Alpecin – Fenix, Arkéa – Samsic e TotalEnergies. Prima storica partecipazione ad una Monumento, nonché, più in generale, ad una corsa WorldTour fuori dai confini spagnoli per la Equipo Kern Pharma.

Elenco Squadre Liegi – Bastogne – Liegi 2022

WorldTour

AG2R Citroën

Astana Qazaqstan

Bahrain – Victorious

BORA – hansgrohe

Cofidis

EF Education – EasyPost

Groupama – FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

Israel – Premier Tech

Lotto Soudal

Movistar Team

Quick-Step Alpha Vinyl

Team BikeExchange Jayco

Team DSM

Team Jumbo-Visma

Trek – Segafredo

Professional

Alpecin – Fenix

Arkéa – Samsic

Bingoal Pauwels Sauces WB

Equipo Kern Pharma

Sport Vlaanderen – Baloise

TotalEnergies

UNO-X Pro Cycling

