Liga: 1-1 tra Siviglia e Barcellona

22-12-2021 00:17

Nel primo dei due recuperi della quarta giornata di Liga giocati oggi il Villarreal travolge il Deportivo Alaves per 5-2 cogliendo la terza vittoria consecutiva. Nel secondo, pareggio 1-1 tra Siviglia e Barcellona con i padroni di casa che vanno in vantaggio col Papu Gomez al 32′, pareggia Araujo alla fine del primo tempo, poi nella ripresa gli andalusi rimangono in dieci per l’espulsione di Koundé ma il risultato non cambia e il Siviglia consolida, anche se di un solo punto, il secondo posto in classifica portandosi a 5 lunghezze dal Real Madrid e con altrettante di vantaggio sui cugini del Betis.

OMNISPORT