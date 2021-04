Liga: occasione sorpasso per il Barcellona

Occasione da non perdere per il Bracellona, che potrebbe coronare un inseguimento durato alcuni mesi, scavalcando finalmente l’Atletico Madrid in testa alla classifica. I blaugrana, infatti, non hanno cominciato la stagione nel migliore dei modi, ma, a partire da dicembre, sono riusciti a cambiare volto macinando vittorie su vittorie. Basti pensare che nelle ultime 22 partite di campionato hanno perso soltanto una volta. In vetta alla classifica i “Colchoneros” hanno dilapidato un vantaggio clamoroso e adesso rischiano seriamente di essere sorpassati dal Barca.

Mister Koeman che ritrova Pjanic, si affiderà ai suoi uomini migliori. In porta Ter Stegen, terzetto difensivo composto da Mingueza, Piqué e Lenglet, In mediana Segi Roberto, Busquets, Pedri, De Jong e Jordi Alba. In attacco consueto ballottaggio tra Griezmann e Dembelé per decidere chi dovrà affiancare Lionel Messi.

Dal canto suo il Granada proverà a mettere i bastoni fra le ruote al club catalano, con la speranza di riscattare la sconfitta subìta domenica scorsa sul campo del Siviglia. Lunga lista di assenti per il tecnico Diego Martinez, che sarà obbligato a fare di necessità virtù.

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Sergi Roberto, Busquets, Pedri, De Jong, Jordi Alba; Griezmann, Messi.

GRANADA (4-4-2): Aarón; Víctor Díaz, Nehuén, Germán, Quini; Machís, Eteki, Yangel Herrera, Kenedy Soldado, Molina.

OMNISPORT | 29-04-2021 12:55