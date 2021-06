Ligue 1, 2021/22: il Lille parte a Metz. Una neopromossa per il PSG

Mentre i campionati Europei entrano nella fase più interessante, ovvero quella degli ottavi, in Europa si inizia a programmare la stagione 2021-2022.

Questa mattina infatti, è stato reso noto il calendario della Ligue 1 per la stagione 2021/22. Si parte con l’anticipo di venerdì 6 agosto con il programma della prima giornata che si chiuderà domenica 8.

Torneo che sarà anticipato dal Trophée des Champions, che vedrà affrontarsi la vincitrice dello scorso campionato e dell’ultima Coupe de France, ossia Lille-PSG, il 1° agosto a Tel Aviv.

Questa la prima giornata: il Lille campione in carica fa visita al Metz, mentre il PSG riceve la neopromossa Troyes. Inizio in trasferta per il Marsiglia che sarà di scena a Montpellier, mentre il Nizza ospiterà il Reims all’Allianz Riviera.

Metz-Lille

PSG-Troyes

Lione-Brest

Monaco-Nantes

Montpellier-Marsiglia

Nizza-Reims

Rennes-Lens

Angers-Strasburgo

St. Etienne-Lorient

Bordeaux-Clermont

OMNISPORT | 25-06-2021 12:34