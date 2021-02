Ligue 1, Marsiglia: ipotesi Mazzarri per la panchina

Sono ancora ore agitate quelle che la dirigenza sta vivendo a Marsiglia per cercare di trovare un sostituto dopo le dimissioni di Villas Boas. Dopo aver incassato parecchi no, la cerchia dei papabili per prendere in mano la squadra, si è ridotta (forse) ad un paio di nomi.

Il primo è quello di Sampaoli, profilo apprezzato dall’entourage marsigliese, ma che però è legato all’Atletico Mineiro e bloccato da una clausola da circa 700.000 euro: problema risolvibile ma non di poco conto.

L’altro nome porta a Walter Mazzarri, che Secondo il quotidiano francese “La Provence”, si è detto lusingato dall’interesse, e potrebbe essere accompagnato dall’ ex Fabrizio Ravanelli, 64 gettoni col club da calciatore, in un ruolo non ancora ben definito. In più, il tecnico italiano, lontano dai campi dalla chiusura dell’esperienza al Torino nella stagione 2019/20, è libero di firmare in qualsiasi momento.

OMNISPORT | 08-02-2021 16:08