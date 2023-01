Ligue 1, nuova sconfitta per il Psg

15-01-2023 23:10

Due settimane fa era arrivata la prima sconfitta in Ligue 1 per il Paris Saint-Germain, con un 3-1 ben più netto del risultato in casa del Lens. Ora nella seconda trasferta del 2023 la formazione di Christophe Galtier ha perso ancora una volta, battuta 1-0 dal Rennes. Decisiva in Bretagna la rete di Hamari Traoré al 65′.

Ai padroni di casa mancavano Terrier e Bourigeaud, mentre nel Psg c’erano titolari Neymar e Messi con Mbappé poi subentrato dalla panchina. I parigini sono sempre in testa al campionato francese, ma il vantaggio sul Lens è ora di soli tre punti. Bene anche il Marsiglia, terzo a cinque lunghezze dalla vetta.