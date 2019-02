Like di Brozovic e Perisic su erede Icardi, polemica sul web

Che non ci sia simpatia tra Icardi e il “clan” croato è cosa nota. Che nessuno faccia niente per dissimulare la cosa, anche. Quando all’argentino fu tolta la fascia per decisione della società, la notizia venne commentata con un like via social da Brozovic e ora la storia si ripete. Le voci di mercato, che danno Dzeko come obiettivo di Marotta in caso di separazione (sempre più probabile) con Maurito hanno ricevuto l’assenso di Perisic e Brozovic. Entrambi i croati dell’Inter hanno messo un like sui social alla notizia, scatenando però le reazioni dei fan.

LA RABBIA – Che possano esserci clan all’interno della squadra del cuore è una cosa manda fuori di testa tutti i tifosi. Sia gli “icardisti” che quelli che vorrebbero via l’argentino e la moglie-agente disapprovano il fatto di mettere i panni sporchi esposti al pubblico: “Ma se Perisic e Brozovic hanno qualche problema con Icardi perché non lo chiariscono visto che sono i primi ad aver chiesto di andare via dall’Inter??” o anche “State rovinando l’immagine dell’inter. Se odiate Icardi son c…vostri. Ma non fate trapelare nulla fuori dallo spogliatoio. Vi manderei via a calci”.

TUTTI VIA – I complottisti assicurano: “Perché esiste ancora qualcuno che ha dubbi sul fatto che i due CROATI e il PELATO TOSCANO hanno fatto di tutto per far fuori Icardi?” mentre monta la rabbia per i due “ribelli” croati: “PERISIC e BROZOVIC fuori squadra per i loro LIKE” o anche: “Ah ma Perisic chi? Quello che ha giocato con le p.., in mano fino ad un mese fa e che sarebbe andato anche giocare in Burundi pur di andare via?” e infine: “Ma il mi piace dei 2 croati? Uno tra l’altro che è ancora da noi solo perché nessuno lo ha voluto?”. Infine c’è chi farebbe piazza pulita del tutto: “A me Dzeko non piace..sbaglia davvero tanto davanti alla porta ma è anche vero che se non sbaglio le miglior stagioni le ha fatte con Spalletti…ora bisognerebbe vedere se il mister parte o no…se resta potrebbe essere un ipotesi che ripeto a me non piace..di sicuro venderei Icardi e gli altri indegni che vedo essere stati citati da molti di voi”.

SPORTEVAI | 24-02-2019 10:14