L'incredibile annuncio dell'ex Milan Keisuke Honda

Nuova bizzarra avventura per l'ex trequartista del Milan Keisuke Honda. Il giocatore giapponese, che solo pochi giorni fa ha firmato un contratto, da calciatore, con gli australiani del Melbourne Victory, ha annunciato nella mattinata di domenica di essere diventato il nuovo general manager e ct della Cambogia.

Di fatto Honda sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale asiatica, che avrà un allenatore in pectore quando il calciatore sarà impegnato per forza di cose nel campionato australiano.

Questo l'annuncio del giocatore: "Sarò di fatto un allenatore, perché è una cosa che mi ha sempre appassionato. Non percepirò alcun stipendio, se non un rimborso spese per le trasferte. Ho un contratto di due anni ma di fatto è come se non ci fosse nessun contratto. Non potrò essere presente a tutte le partite, ma il Melbourne conosce la situazione e ha compreso la mia scelta, spero di poter essere qui tante volte".

Honda, 32 anni, prende così le redini della Cambogia, Nazionale al 166esimo posto del ranking Fifa, che ha appena fallito la qualificazione alla Coppa d'Asia 2019. L'ex rossonero, che sta ampliando il suo business nel calcio, possiede già una società di calcio proprio in Cambogia (Soltilo Angkor FC) e un'altra in Austria, SV Horn.

L'ex Nagoya, Venlo, Cska Mosca, Milan e Pachuca ha giocato per tre anni e mezzo in Italia: in rossonero ha disputato 92 partite tra campionato e coppe, segnando undici reti. Novantotto le presenze in Nazionale, condite da 37 gol. Con il Diavolo ha vinto una Supercoppa Italiana nel 2016. Nella sua bacheca figurano anche un campionato russo, due Coppe di Russia e un titolo olandese.

Honda ha partecipato anche all'ultimo Mondiale in Russia, subentrando in due partite del girone e nell'ottavo di finale poi perso contro il Belgio.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 11:20