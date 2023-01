Lione: Aouar verso il Betis Siviglia

05-01-2023 23:02

Houssen Aouar al termine della stagione non giocherà più con il Lione. Stando a quanto riportato dal portale Estadio Deportivo, il centrocampista, se non succederà niente a gennaio, finirà al Betis Siviglia, club con il quale ha già un pre-accordo verbale. Dall’Italia insistono però per cercare di strapparlo alla concorrenza: la Roma è pronta a formulare un’offerta, l’Inter è interessata, ma la vera squadra disposta a prenderlo è il Milan (contatti frequenti tra gli agenti)