Lione, arriva il muro Jerome Boateng

Jerome Boateng è un nuovo giocatore del Lione dopo aver lasciato dopo una vita i bavaresi del Bayern Monaco. Nel corso di un’intervista ai microfoni di Sport1, il fratello di KPB ha spiegato i motivi che l’hanno spinto ad accettare la proposta del club francese:

“Non ero ansioso di trovare un nuovo club. Mi sono sempre detto che avrei aspettato finché non avessi avuto l’intuizione giusta. Con Lione è stato così. Mi è piaciuto il club, il progetto e gli obiettivi dell’allenatore Peter Bosz. Abbiamo avuto ottime discussioni. Arriva in squadra e voglio prendere un ruolo di leadership, ma non voglio entrare nello spogliatoio e dire: ‘Ehi ragazzi, sono il capo’. Mi considero un anello di congiunzione tra l’allenatore e il gruppo, voglio portare qui la mia esperienza. E voglio trasmettere alla squadra questa mentalità vincente che ho acquisito durante la mia carriera”.

OMNISPORT | 04-09-2021 16:13