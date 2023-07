Lionel Messi, nuovo mito americano dell'Inter Miami: oltre il calcio, firma un piatto da chef

In qualità di brand ambassador, Messi ha inventato a modo suo una ricetta che la famosa catena di ristoranti ha proposto a tifosi e fan del campione

17-07-2023 17:26

Siamo ancora ebbri per via della presentazione kolossal di Leo Messi all’Inter Miami, emblematica di un calcio spettacolarizzato oltre ogni immaginazione per stupirci delle molteplici attività e delle poliedricità di un campione assoluto che solo pochi mesi fa ha realizzato il suo sogno, ovvero la conquista della Coppa del Mondo con l’Argentina.

L’ingresso nel mito si è consumato già da tempo immemore, per Leo. Ma questa epopea americana segna un passaggio determinante per la sua famiglia. E anche per i suoi interessi commerciali e imprenditoriali. Com’è noto, nella vita professionale e negli investimenti della Pulce sono stati sempre decisivi suo padre e suo fratello maggiore. Due riferimenti che, al netto di consulenti ed esperti, non mancano di dire la loro quando di tratta di Lionel.

Leo Messi all’Inter Miami: le attività imprenditoriali

Messi ha svolto attività imprenditoriali di rilievo nel settore alberghiero, come Ronaldo, ha fondato una marca di abbigliamento a suo nome e ha creato qualche mese fa una società, entrando nel venture capitale. Una sua nuova holding avrà l’obiettivo di investire nello sport, nei media e nella tecnologia in tutto il mondo.

L’ex attaccante del Barcellona e del Paris Saint-Germain ha anticipato il nome della società, che si chiamerà Play Time Sports-Tech, con sede a San Francisco. La nuova società di Messi esplorerà varie opportunità di investimento tra la partecipazione e acquisto di club calcistici, il sostegno ai fondatori di startup e nelle nuove tecnologie legate al mondo del calcio, terreno che conosce alla perfezione e viene gestita dall’imprenditore statunitense Razmig Hovaghimian.

Senza considerare, poi, gli investimenti della famiglia di sua moglie Antonella a Buenos Aires nel mondo della distribuzione.

Il ruolo di brand ambassador per Hard Rock Cafe®

Attività parallele a quelle di testimonial a vario titolo e che si arricchiscono di un nuovo capitolo inedito, nella storia della carriera di Messi.

Attraverso infatti gli Hard Rock Cafe® di Firenze, Roma e Venezia e Hard Rock International in qualità di brand ambassador, Lionel Messi ha presentato il Messi Chicken Sandwich, nuovo piatto del menù Hard Rock “Made For You by Leo Messi”.

Il piatto firmato Messi, la Milanesa

Un esperimento totalmente nuovo, per avventori e tifosi che intendono sperimentare questa pietanza: si tratta di uno dei piatti della cucina argentina preferiti da Messi fin dalla sua infanzia, la Milanesa, il nuovo Chicken Sandwich è la combinazione perfetta per celebrare lo storico arrivo del campione del mondo nella Major League Soccer, dove è presente l’iconico Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood a forma di chitarra.

Un lancio che coincide insomma con l’ingresso di Messi tra i nuovi miti dello sport statunitense e che segna nuovi orizzonti, oltre il pallone:

“Sono entusiasta di portare i sapori del mio paese d’origine in tutto il mondo con il lancio del mio Chicken Sandwich, ispirato a uno dei miei piatti preferiti, la Milanesa”, ha dichiarato Lionel Messi, campione di calcio di fama mondiale e icona internazionale. “Non esisteva partner migliore di Hard Rock International per dare vita a questo progetto. Come ogni grande compagno di squadra, Hard Rock mi ha accompagnato in tutte le tappe storiche della mia carriera e non vedo l’ora che i miei fan in tutto il mondo possano assaggiare uno dei cibi preferiti della mia infanzia che mi fa ancora sentire a casa, in qualsiasi parte del mondo io mi trovi”.

In occasione del lancio del nuovo piatto Hard Rock International ha realizzato, inoltre, uno spot diretto dal regista Marco Grandia e dall’agenzia Yes, We’re Open dal titolo “Something New is Cooking”, con protagonista Lionel Messi, visibile su tutte le piattaforme social di Hard Rock Cafe.

Presentazione grandiosa a Miami

Intanto Messi ha riempito lo stadio, nonostante le condizioni proibitive e due ore di ritardo che non hanno però metto in discussione l’acclamazione – degna di un autentico eroe – che è stata riservata al nuovo idolo del popolo del calcio americano.

VIRGILIO SPORT