Lippi stupito da Gervinho

Il commissario tecnico della Cina Marcello Lippi ha confessato il suo stupore per l'impatto di Gervinho al suo ritorno Italia con la maglia del Parma: "Non ci sono altri giocatori come lui che può fare il percorso inverso dalla Cina all'Europa come ha fatto lui. Il campionato cinese non è allenante ed è stupefacente come Gervinho sia tornato così velocemente a essere determinante per il Parma".

"Sta facendo molto bene Eder allo Jiangsu -continua Lippi -, ma non credo ci siano altri giocatori di questo livello che possono tornare in Europa ed essere determinanti. Paulinho per esempio, dopo il Barcellona è tornato in Cina per soldi. Come fanno in tanti".

SPORTAL.IT | 02-10-2018 10:45