L'Italia dimentica la Svizzera: travolta la Romania

L’Italia femminile passeggia in Romania dimenticando la sconfitta subita a Palermo contro la Svizzera che ha complicato la corsa al primo posto nel Gruppo G di qualificazione al Mondiale 2023.

A Voluntari le ragazze di Milena Bertolini si sono imposte per 5-0 in un match a senso unico fin dall’inizio e che ha visto ocme mattatrice Cristiana Girelli, autore di una tripetta nel secondo tempo.

Dopo un gol annullato al 5′ a Girelli per fuorigioco a sbloccare il match è Barbara Bonansea al 22′.

Le Azzurre continuano poi ad attaccare e a tenere il pallone, ma le altre reti sono arrivate solo nel secondo tempo: al 53′ Girelli inizia il proprio show salendo 50 reti con la maglia della Nazionale su assist della stessa Bonansea, per poi fare doppietta al 61′ e tris su rigore in pieno recupero. In mezzo, al 42′ del secondo tempo, va a segno anche Valeria Pirone.

L’Italia tornerà in campo l’8 aprile 2022 in casa contro la Lituania, poi il 12 rivincita in Svizzera.

