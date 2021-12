L'Italia per le gare di Val d'Isère e Val Gardena di Coppa del Mondo

14-12-2021 12:27

La Coppa del Mondo di sci alpino continua il suo cammino per un venerdì, sabato e domenica di gare veloci. Il 16 e il 17 il Circo Bianco maschile si trasferisce sulla Saslong dove si disputeranno un superG e una discesa, il 17 e il 18 le donne sostituiranno i colleghi uomini in Val d’Isère, ma non gareggeranno sulla Face de Bellevarde, bensì sulla vecchia Oreiller-Killy, dove andranno in scena una discesa e un superG.

I convocati per le gare maschili sono nove: Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Franzoso, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris e Pietro Zazzi, che si giocheranno i sette posti a disposizione dell’Italia sia in superG sia in discesa. In Francia saranno di scena le stesse nove che hanno dominato a St. Moritz lo scorso weekend, e cioè Marta Bassino, Federica Brignone, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

Per quanto riguarda le fuoriclasse estere, sarà presente Lara Gut, uscita senza conseguenze dalla terribile caduta nel superG di St. Moritz il giorno dopo aver vinto il primo, mentre non ci sarà la leader della classifica generale Mikaela Shiffrin, che ha scelto di concentrarsi sui giganti di Courchevel del 21 e 22 dicembre.

OMNISPORT