Lite Sconcerti-Di Marzio su mercato Napoli: Non puoi dire così

Cosa manca a questo Napoli? La prima risposta sarebbe dire i punti ma in realtà anche tanto altro: serenità, unità di intenti, idee chiare, obiettivi. E qualche giocatore. Con l’arrivo di Gattuso in panchina è lecito aspettarsi uno sforzo sul mercato per prendere giocatori più idonei all’idea di calcio di Ringhio. Non è un mistero che l’ex allenatore del Milan prediliga il 4-3-3 ma per questo modulo – caro anche al presidente De Laurentiis che ha fatto capire di rimpiangere la cosiddetta Grande Bellezza dell’epoca di Sarri – servono giocatori con determinate caratteristiche.

IL PLAY – Fondamentale è un centrocampista da inserire come vertice basso, ruolo in cui Gattuso ha provato prima Allan e poi Fabian Ruiz, con esiti assai deludenti. Contro Parma prima e Sassuolo poi si è visto che nessuno dei due ha le peculiarità del regista.

IL NOME – Si parla pertanto della corte a Torreira (sognando Tonali) ma nel corso de “Il bello del calcio” su Canale 21 sono venuti fuori anche altri nomi.

LA PROVOCAZIONE – Nel commentare le mosse di mercato del Napoli, l’ex tecnico Gianni Di Marzio ha lanciato una provocazione: “Non è che bisogna guardare solo in serie A per trovare l’uomo giusto, ce ne sono tanti che conosco in giro per l’Europa che potrebbero fare al caso del Napoli”

LA LITE – Parole che hanno dato fastidio a Mario Sconcerti, anch’egli ospite in studio. L’editorialista del Corriere della Sera ha alzato la voce rivolgendosi a Di Marzio: “Tu non puoi partecipare a una trasmissione sportiva e rifiutare di fare il tuo lavoro. Devi dire quali sono i calciatori forti che il Napoli potrebbe acquistare”.

FACCIA A FACCIA – Ne è nato un alterco con Di Marzio che ha ribattuto: “Non lavoro mica per il Napoli, non sono tenuto a fare nomi”. Sconcerti ha attaccato ancora: “E’ inaccettabile, mi rifiuto di pensare che tu non debba dire chi sono questi giocatori”.

L’ACCUSA – Di Marzio prima ha rinfacciato a Sconcerti di avergli suggerito 40 nomi di giovani per un articolo: “Quando mi hai chiesto i nomi di giovani promettenti per scrivere un tuo pezzo te li ho detti, ma una cosa è farlo in privato, altro in tv”, poi ha ribadito: “Non dico niente”.

IL GIOCATORE – L’ex allenatore, dopo avere un po’ esitato, ha poi dato qualche indizio: “Vi dico che il calciatore giusto da acquistare è brasiliano, ha le treccine e gioca nell’Aston Villa, va bene così?”. Il riferimento è a Wesley Moraes Ferreira da Silva, meglio noto come Wesley, nato a Juiz de Fora il 26 novembre 1996.

