Lituania-Italia: gli azzurri possono migliorare altri record

Ieri abbiamo parlato dei precedenti tra Italia e Lituania (gli azzurri sono imbattuti in 6 sfide con i baltici) e di Roberto Mancini che stasera a Vilnius, nella sfida di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022, può eguagliare la serie positiva di 25 partite realizzata da Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. Oggi parleremo di qualche altro record che gli azzurri possono migliorare.

Per esempio, l’Italia non subisce più di un gol da ben 27 partite, dall’1-3 contro la Francia dell’1 giugno 2018 in amichevole a Nizza. Se stasera dovesse incassare meno di due reti eguaglierebbe la sua striscia più lunga di sempre, completata nel 1991 da Azeglio Vicini. Inoltre, l’ultimo gol subito dagli azzurri risale al 14 ottobre 2020 nell’1-1 contro l’Olanda a Bergamo in Nations League (rete di van de Beek), la nostra porta è pertanto inviolata da 515 minuti.

Un’altra striscia interessante riguarda le vittorie nelle qualificazioni mondiali: solo in tre occasioni, nel 1978, nel 1982 e nel 1998, l’Italia ha vinto le prime tre partite, pertanto questa sera potrebbe eguagliare queste strisce di successi avendo vinto le prime due contro Irlanda del Nord e Bulgaria.

Per tornare alle sfide tra Italia e Lituania, due sono state valide per le qualificazioni ai Mondiali di Corea e Giappone del 2002: il 28 marzo 2001 a Trieste gli azzurri vinsero per 4-0 con Pippo Inzaghi e Alex Del Piero che firmarono una doppietta ciascuno, la partita di ritorno a Kaunas dell’1 settembre 2001 terminò invece sullo 0-0 e in entrambe le occasioni in panchina c’era Giovanni Trapattoni.

Infine, una curiosità: il Sassuolo è la squadra che ha mandato in rete più calciatori diversi durante la gestione Mancini, quattro: Manuel Locatelli tre giorni fa a Sofia, Domenico Berardi, Francesco Caputo e Stefano Sensi, attualmente all’Inter, nel marzo 2019, quando vestiva i colori neroverdi.

