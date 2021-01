Liverani prepara l'addio: "Conosco il mio ruolo"

Dopo essere stato a un passo dall’esonero al termine della partita persa contro il Torino, Fabio Liverani ha visto il suo Parma crollare anche contro la super Atalanta.

Un altro 3-0 che rischia di essere fatale al tecnico dei crociati, che ha analizzato la gara del ‘Gewiss Stadium’ e parlato del proprio futuro ai microfoni di ‘Sky Sport’: “In caso di addio sicuramente il mio rammarico sarà quello di non aver dato continuità, abbiamo avuto tante problematiche. Quando si cambia tutto, dirigenza e società il periodo del ritiro diventa molto importante e quest’anno non c’è stato. La società farà le proprie valutazioni. So qual è il mio ruolo, lo accetto con serenità. L’obiettivo è quello di arrivare a maggio sopra la linea rossa, questa è una stagione particolare”.

Il Parma ha il peggior attacco del campionato: “Davanti abiamo pochi giocatori da alternare – si è giustificato l’allenatore romano – Gervinho ha un problema muscolare, Karamoh si è fermato dopo pochi minuti. L’unica nota positiva è Mihaila, tornato dopo diversi mesi. Questi siamo, dobbiamo cercare di uscire da questo momento. Sappiamo che ci serve qualcosa sul mercato”.

OMNISPORT | 06-01-2021 18:19