Liverpool-Chelsea 1-1: pari ad Anfield

Dopo due vittorie, sia Liverpool che Chelsea si fermano. Pareggio ad Anfield tra Reds e Blues, 1-1 e sette punti a testa in classifica: alla rete di Havertz risponde Salah, dopo il fallo di mano di James che ha lasciato gli ospiti in dieci per tutto il secondo tempo.

Nel Liverpool ci sono i titolari Firmino, Salah e Manè nel tridente, mentre il Chelsea punta sul nuovo arrivato Lukaku insieme ad Havertz e Mount. Indisponibile Milner da una parte e il duo Zouma-Pulisic dall’altra: partono dalla panchina Jota e Werner.

Liverpool decisamente più pericoloso nella prima parte di gara, senza però parate d’elite da parte di Mendy. Dopo alcuni tentativi di Van Dijk da centro area, è il Chelsea a sorpresa a trovare il vantaggio con Havertz: colpo di testa da posizione defilata, in torsione, e Alisson battuto.

Cala il gelo a Liverpool, con i padroni di casa che accusano il colpo rischiando più volte di subire il raddoppio. E’ la gara degli opposti e nel momento migliore degli ospiti arriva il pari da parte dei Reds: mischia in area, Manè a botta sicura trova il braccio di James sulla linea di porta. Rosso e rigore, segnato da Salah.

Tuchel è così costretto a cambiare il suo Chelsea per far fronte all’uomo in meno: esce Havertz, esce Kantè, dentro Thiago SIlva e Kovacic. Nel Liverpool deve invece lasciare il campo Firmino, causa problema muscolare, sostituito da Jota.

Nonostante la superiorità numerica, il Liverpool non riesce a fare la voce grossa, davanti a dei Campioni d’Europa ben messi in campo da Tuchel e abili a soppesare l’inferiorità post rosso di James. Pareggio e passettino in classifica a braccetto.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-CHELSEA 1-1

MARCATORI: 22 Havertz (C), 45′ Salah (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson (86′ Tsimikas); Fabinho, Henderson (75′ Thiago Alcantara), Elliott; Mané, Firmino (43′ Jota), Salah

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho (87′ Chalobah), Kanté (46′ Kovacic), Marcos Alonso; Mount, Lukaku, Havertz (46′ Thiago Silva)

Arbitro: Taylor

Ammoniti: Rudiger (C), Mendy (C)

Espulsi: James

OMNISPORT | 28-08-2021 20:47