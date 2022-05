Liverpool: Klopp loda Ancelotti

26-05-2022 13:23

Si incontreranno tra poche ore sul terreno di gioco dello Stade de France per la finale di Champions League.

Sabato sera infatti sarà la volta di Liverpool-Real Madrid. Tante sfide all’interno di un match che promette spettacolo, visto i protagonisti in campo e i due condottieri in panchina.

Jurgen Klopp da una parte e Carlo Ancelotti dall’altra. Proprio il tecnico tedesco dei Reds, ha parlato della sua ammirazione per il collega italiano. “Faccio realmente fatica in inglese a trovare aggettivi e parole per descriverlo. Carlo è uno degli allenatori più vincenti e per me è un modello anche per il modo in cui gestisce i suoi successi.

Lo ritengo un vero e proprio esempio: è bello incontrarsi perché abbiamo un grande rapporto, che non abbiamo coltivato per un po’ quando era all’Everton, perché rispettiamo la rivalità nel calcio. Carlo è pura esperienza: è stato bravo e ha vinto tanto e sono sicuro che non si fermerà mai”.