Liverpool: Van Dijk out, a gennaio un difensore

Brutta tegola in casa Liverpool. Nella sfida pareggiata con l’Everton (2-2), Klopp ha dovuto assistere all’infortunio occorso a Van Dijk. Il centrale olandese si è procurato una lesione ai legamenti del ginocchio destro e sarà out per circa sei mesi (non ci sarà in Champions contro l’Atalanta).

Il Liverpool, secondo diverse indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, si attiveranno durante la finestra di mercato invernale per cercare un difensore centrale che possa dare una mano in attesa del rientro dell’olandese. I Reds potrebbero pescare anche in Italia.

OMNISPORT | 19-10-2020 08:13