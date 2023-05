Livigno, inaugurata piscina olimpionica dedicata a Federica Pellegrini

Mornati (Coni): "Chiusura percorso di 15 anni". Moretti (Apt): "Siamo nella top 5 mondiale"

31-05-2023 18:54

“È la chiusura di un percorso intrapreso 15 anni e fa e ha il suo coronamento con la vasca da 50 metri dal punto di vista infrastrutturale, perché permette finalmente a tutti gli sport acquatici di avere un impianto natatorio per preparare le competizioni di categoria”. Lo ha detto Carlo Mornati, segretario generale del Coni, a margine dell’inaugurazione della nuova piscina del Centro di preparazione olimpica di Livigno inserita nella ‘Federica Pellegrini Swimming Area’ dedicata all’ex campionessa olimpica di nuoto, anche lei presente al taglio del nastro. “È una giornata storica”, ha commentato Luca Moretti, presidente dell’Azienda di promozione e sviluppo turistico di Livigno (Apt). La vasca da 50 metri è infatti “la prima in Italia, la terza in Europa, la quinta al mondo, quindi siamo nella top 5”, ha aggiunto.