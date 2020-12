Llorente va alla Samp: via libera dal Napoli

Futuro in Liguria per Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, fuori dai progetti del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e in scadenza di contratto al termine della stagione, si trasferirà a gennaio alla Sampdoria.

Il club di Ferrero, riporta la Gazzetta dello Sport, rileverà il cartellino fino a giugno, con opzione di rinnovo. Il Napoli ha aperto all’addio anticipato e gratuito dell’iberico, che è pronto a firmare con i doriani entro la prossima settimana.

OMNISPORT | 18-12-2020 17:57