Roma-Milan, la sfuriata di De Rossi con Llorente diventa virale: i tifosi giallorossi sono pazzi di lui

Nel corso della mattina è arrivato il rinnovo di contratto per Daniele De Rossi che con la sua Roma centra la qualificazioni alle semifinale di Europa League e sui social il suo video diventa virale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Idolo giallorosso e anche qualcosa di più. Daniele De Rossi si è (ri)preso Roma e la Roma. Il suo arrivo al posto di José Mourinho era stato vissuto con scetticismo da parte di una parte della tifoseria capitolina e anche dagli addetti ai lavori. Lo Special One si era conquistato un posto nel cuore della Curva Sud con i suoi atteggiamenti a difesa della maglia, ma ora sembra essere uno sbiadito ricordo.

De Rossi: la sfuriata diventa virale

Sui social la gara tra Roma e Milan finisce ai raggi X. Si discute di tattica, delle occasioni mancate, dell’arbitro di un Marciniak che non è sembrato sempre perfetto. Ma a fare la voce grossa nella timeline dei social media è soprattutto Daniele De Rossi e un video di pochi secondi che diventa virale. E’ il 71’ minuto di gioco quando Llorente si avvicina al tecnico e gli fa il segno dell’orologio. Difficile che stia chiedendo l’orario o quanto manca alla fine della partita. Ma a far scalpore è la reazione del tecnico che si sbraccia e sembra urlare: “Voi me lo dovete dire, non io”, a cui aggiunge anche qualche espressione decisamente irripetibile. Llorente recepisce il messaggio e quasi scappa via.

Roma, la trasformazione targata De Rossi

Nelle due stagioni targate Mourinho, la Roma ha conquistato la Conference League e un accesso alla finale di Europa League ma raramente aveva espresso un livello di gioco come si è visto dall’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. L’ormai ex “Capitan Futuro” anche se con una scarsissima esperienza di allenatore alle spalle, ha saputo dare alla squadra gioco, coesione e un grande spirito di gruppo. Le due partite con il Milan sono state un capolavoro tattico da parte dell’ex centrocampista che ha stravinto la sfida a distanza con Stefano Pioli.

Il gesto di Udine dopo la paura per Ndicka

Trasformazione in campo con una Roma che vince e convince ma trasformazione anche nella testa. De Rossi è riuscito a fare tutto quello (e anche molto di più) che la dirigenza giallorossa si aspettava quando è stato chiamato alla guida della squadra. Ma quello che è piaciuto di più ai tifosi della Roma nel corso degli ultimi mesi è stato lo spirito di coesione e di “famiglia” che Daniele De Rossi è riuscito a trasmettere. Il momento chiave che racconta la sua esperienza sulla panchina giallorossa è stata la sua reazione dopo il malore che ha colpito Evan Ndicka nel match contro l’Udinese. Il tecnico ha deciso di mettere tutto da parte e di concentrarsi unicamente sulle condizioni di salute del difensore, precipitandosi negli spogliatoi e dimostrando che oltre al risultato e al campo c’è molto di più in una squadra.