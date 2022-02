Lo sconforto di Crowley: "Fatto un passo indietro"

13-02-2022 20:16

Nuova, pesante sconfitta per l’Italrugby, che perde malamente anche la seconda partita del Sei Nazioni 2022. Dopo il 37-10 subito all’esordio contro la Francia arriva l’umiliante 33-0 di Roma contro l’Inghilterra, allungando a 34 partite la striscia consecutiva di sconfitte.

Il ct azzurro Kieran Crowley non è riuscito a nascondere la propria amarezza nel post-partita:

“Quella di oggi è stata una partita completamente diversa rispetto a quella che abbiamo giocato in Francia – le parole delll’allenatore neozelandese – Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma a questi livelli se non si riesce a capitalizzare si perde malamente come ci è successo oggi. In generale non siamo riusciti a gestire il gioco. Dobbiamo fare un salto di qualità da questo punto di vista”.

