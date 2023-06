Lo scopritore di Lucas Torreira: “Lazio? Adatto al gioco di Sarri”

Nel corso della trasmissione Maracanà, Roberto Druda dichiara: “Sicuramente vuole stare in Italia a giocare, ha ancora margini di crescita”

28-06-2023 17:15

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di MW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, Roberto Druda, scopritore del centrocampista Lucas Torreira, ha parlato del futuro del giocatore. Su Torreira ci sarebbe l’interesse della Lazio, ecco le parole di Roberto Druda: “Non posso dare notizie fresche, però sicuramente vuole stare in Italia a giocare”.

Prosegue: “Lazio? Penso che sia adatto al gioco di Sarri. Sta bene in Turchia, ma penso abbia pagato il fatto che non ha giocato in Nazionale. Lui vuole giocare per la Nazionale, vuole riconquistarla. Ha qualità molto alte, può fare almeno 5-10 gol in Serie A, anche grazie alle sue punizioni, ha dribbling poi, è bravo nelle coperture preventive. In una squadra corta come gioca quella di Sarri è l’ideale. Ha ancora margini di crescita”.