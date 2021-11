Lo Spartak dà del pagliaccio a Spalletti

24-11-2021 19:59

Luciano Spalletti si rifiuta di stringere la mano al tecnico Rui Vitoria al termine del match tra Spartak Mosca e il Napoli, e si scatena la polemica dopo la partita di Europa League.

Il club russo sui social ha attaccato senza mezzi termini l’allenatore degli azzurri, prima mettendo l’emoticon con la faccia del pagliaccio, poi esplicitamente: “Spalletti distrutto dentro e fuori dal campo, bravo Rui Vitoria”.

Questa la spiegazione di Spalletti, ex Zenit: “Non gli ho dato la mano perché non è venuto a salutare all’inizio, si saluta all’inizio della partita. Lui dice che era venuto e io non c’ero ma ero a mettere gli scarpini, poteva venire un minuto dopo ed ero lì, a dieci metri. Il benvenuto si dà all’inizio, non dopo che hai vinto la partita”.

OMNISPORT