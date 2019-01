Lo storico record di Greipel

André Greipel fissa un nuovo record del ciclismo mondiale. L’ex corridore della Lotto-Soudal ha conquistato in Gabon la sua centocinquantaseiesima vittoria in carriera: il tedesco ha trionfato al termine della della Bitam-Oyem, sesta tappa della Tropicale Amissa Bongo, e ha stabilito un nuovo primato. E’ infatti il primo ciclista della storia ad aver vinto in tutti e cinque i continenti, cosa mai riuscita prima a nessuno.

Inoltre il 'Gorilla' con 156 volate è il miglior velocista in attività, davanti a Cavendish con 146, Valverde (122), Sagan (110) e Kittel (88). Il migliore dei nostri è Elia Viviani, in nona posizione con 68 centri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 11:25