L'obiettivo di Medvedev agli US Open

24-08-2022 15:22

Conto alla rovescia iniziato: tra poco si alzerà il sipario sugli US Open 2022. L’ultimo torneo del Grande Slam della stagione prenderà il via tra pochi giorni, esattamente lunedì 29 agosto e a dire la verità, quest’anno, lo farà senza un favorito d’obbligo.

Senza dubbio è impossibile non annoverare tra i possibili vincitori il numero uno al mondo del ranking ATP, ovvero Daniil Medvedev, nonchè campione uscente degli Us Open.

Il 2022 per il russo non è stato sempre esaltante: fino ad ora è stato piuttosto discontinuo, ma quello che conta è che è sbarcato a Flushing Meadows con la chiara intenzione di centrare il bis nel Major newyorkese, esattamente come un anno fa, quando vinse in tre set contro Novak Djokovic, sgretolando i suoi sogni di completare il Grande Slam.

“Giocare a New York è davvero meraviglioso, mi sono sempre trovato bene qui – le parole di Daniil a Eurosport – È importante per me tornare qui da detentore del titolo: vincerlo è stato un traguardo importante, i Major sono al di sopra di tutto. Vincere il mio primo titolo Slam mi ha dato una buona motivazione e molta fiducia, soprattutto avendo battuto in finale Novak Djokovic”.

Medvedev si presenta allo US Open da campione in carica: il peso sulle spalle si sente, ma in conferenza stampa, il campione russo ha ribadito al sua volgia a difendere il titolo con tutte le sue forze.

“Ora la gente mi vede diversamente, sono un bersaglio, è normale. Se dovessi perdere, diranno di aver vinto contro un campione Slam e il numero uno del mondo, quello che resta è che avranno sconfitto Medvedev, Nadal o Djokovic”.

In quali condizioni fisiche arriva a New York il russo? “Spero di essere pronto, anche se non puoi mai esserne sicuro. Ho alle spalle una preparazione di tre settimane molto intensa in vista degli US Open. Io e la mia squadra abbiamo lavorato tanto, fisicamente e mentalmente spero di essere al 100% entro fine anno”.