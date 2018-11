L'Olimpia pronta a tornare sul mercato

Grazie al bel successo a Venezia, Milano è l'unica squadra imbattuta in campionato (ottimo l'avvio anche in Eurolega). Tuttavia, in casa Olimpia, è scattato l'allarme. Tanti, troppi infortuni. Out sia Nedovic che Della Valle, da non escludere un intervento sul mercato.

La conferma arriva anche dalle parole di coach Pianigiani nel post match della sfida vinta con i lagunari: "In settimana non inseriremo nessuno, vedremo durante la pausa per le nazionali". Mercoledì nuovo appuntamento, in Eurolega, con il Baskonia.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 08:00