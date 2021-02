L'Olimpia secondo Dalmonte: "Non solo i più forti, ma i migliori"

Il campionato riprende la propria marcia dopo la lunga sosta tra Coppa Italia e impegni della Nazionale.

Per la capolista Olimpia Milano l’avversario sarà la Fortitudo Bologna in una sfida il cui pronostico pare segnato.

Il coach degli emiliani, Luca Dalmonte, ha presentato la gara elogiando le qualità della squadra di Messina: “Dire che affronteremo la squadra più forte è banale, io punterei nel definirla ‘la migliore’, perché ha la migliore organizzazione difensiva e perché ha un attacco straordinariamente essenziale dove ogni giocatore, pur con eccellenti qualità individuali, sa lavorare prima per la coralità e la collaborazione reciproca. I risultati si vedono, sia in Italia che in Europa.

La ricetta per il colpaccio è semplice, almeno a parole…: “Dobbiamo affrontare la partita con il giusto coraggio, con la legittima ambizione di chi sa che alla palla a due siamo 0-0. Servirà essere al massimo, possesso dopo possesso, in ogni singola parte del campo. Alla fine tireremo le somme, cercando di capire quanto saremo stati coraggiosi. La consapevolezza di giocare contro i migliori deve dare grande motivazioni e coraggio. Dovremo essere in grado di proporre qualcosa di differente, ma senza stravolgere le linee guida del nostro gioco”.

OMNISPORT | 27-02-2021 13:12