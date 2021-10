L'Olimpia stende Trento: Shields fa felice Messina

Seconda vittoria su due partite per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, che ha battuto al Forum per 93-72 Trento in una partita mai in discussione.

Gli ospiti non sono mai riusciti a impensiere Milano, che ha chiuso il primo tempo avanti di 15 punti. Per Messina, che trova conferme dopo la bella vittoria in Eurolega contro il CSKA Mosca, brillano Shavon Shields e Riccardo Moraschini rispettivamente con 19 e 13 punti realizzati. In doppia cifra anche Delaney (12 punti) e Mitoglou (10 punti).

Non bastano per Trento le prove di Reynolds (15 punti), Bradford (13 punti) e Flaccadori (12 punti). Olimpia prima con 4 punti, mentre la squadra di Molin resta ferma a zero.

03-10-2021