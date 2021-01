L'Olimpia torna a giocare: sfida al Valencia

Dopo la vittoria o meglio l’impresa di Eurolega contro il Real Madrid l’Olimpia Milano, che proprio dopo il match è rimasta bloccata in Spagna causa maltempo, torna questa sera a giocare.

Saltato il derby contro Cremona del 19 gennaio, tocca sempre per l’Eurolega al Valencia, questa volta in casa al Forum alle 20.45. La squadra di Messina sarà poi impegnata a Berlino contro l’Alba, il 21, 26 e 28 in casa contro Bayern Monaco, Olympiacos e Zenit San Pietroburgo.

OMNISPORT | 12-01-2021 17:39