Lombardia, Pogacar: "Sarà la mia prima volta"

La stagione agoinistica deal ciclismo sta lentamente andando verso la fine, ma prima di fermare del tutto i pedali e scendere dalla biciclette, il calendario riserva ancora qualche bella e stimolante prova per chiudere l’anno in bellezza.

Una di queste è senza dubbio “il Lombardia”, in programma per il 9 ottobre.

L’UAE Team Emirates si prepara ad essere protagonista nella Classica delle Foglie Morte, prima però, ci sono la Milano-Torino (6 ottobre) e il Gran Piemonte (7 ottobre) da affrontare.

La formazione emiratina sarà al via de Il Lombardia con una formazione che potrà contare su più corridori in grado di ambire a un buon risultato, a partire da Tadej Pogacar, per proseguire con Marc Hirschi, Diego Ulissi e Davide Formolo.

Lo sloveno vincitore in carriera di due Tour de France e di una Liegi-Bastogne-Liegi ha detto: “Sono pronto per partecipare per la prima volta al Lombardia. Ho effettuato una ricognizione del percorso: si correrà in scenari meravigliosi, su strade davvero impegnative. Sarà una corsa altamente selettiva. Penso sia un bel modo per terminare una stagione per me entusiasmante”.

