Löw dice addio alla Germania: lascerà dopo l'Europeo, è ufficiale

Per il calcio tedesco si chiude un’era. Dopo 15 anni, Joachim Löw dirà addio alla nazionale. La Germania cambierà Commissario tecnico al termine di Euro 2020.

L’annuncio ufficiale è stato dato dalla DFB, la federazione tedesca, nella mattinata di martedì: Löw farà un passo indietro dopo aver guidato la Mannschaft per un’ultima avventura.

Il tecnico di Fribugo è arrivato in Nazionale prima come vice di Klinsmann, poi come capo allenatore dal 2006. Il suo regno è durato 15 anni, ha portato la Germania a una finale a Euro 2008 e soprattutto alla conquista del Mondiale del 2014.

Inoltre, con lui dal 2008 al 2016 la Mannschaft ha sempre raggiunto almeno le semifinali di ogni competizione a cui ha preso parte, prima dell’amara eliminazione ai gironi all’ultimo Mondiale.

Il contratto di Löw sarebbe scaduto nel 2022. Lo stesso CT ha scelto di anticipare i tempi. Guiderà un’ultima volta i suoi, prima di cedere il ruolo. Non è ancora stato reso noto il nome del successore.

OMNISPORT | 09-03-2021 16:43