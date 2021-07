Lube, Riccardo Lucarelli è il nuovo schiacciatore

La Lube si rafforza ancora. Dopo l’arrivo di Zaytsev nella giornata di oggi è stato annunciato l’ingaggio dello schiacciatore Ricardo Lucarelli Santos De Souza, nazionale brasiliano reduce dall’oro nella VNL, finalista dell’ultima edizione di CEV Champions League con la maglia di Trento, MVP di Gara 1 della Semifinale Scudetto.

Il brasiliano, classe ’92 è il perfetto erede di Yoandy Leal che giocherà con la maglia di Modena.

Fuoriclasse assoluto in grado di vincere tutto con la casacca del Brasile, “Luca” (così lo chiamano amici e compagni) fu cercato nel 2017 dalla Lube, quando il giocatore non si sentiva pronto per lasciare il suo paese. Le storie d’amore più belle non nascono mai senza intoppi e il sodalizio marchigiano ha coronato il corteggiamento trovando l’intesa con il giocatore dopo la prima annata in Italia, trascorsa all’Itas Trentino, in cui ha inanellato 483 punti in 44 presenze.

OMNISPORT | 07-07-2021 14:12