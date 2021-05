Luca Marini: "Sembrava di stare sul ghiaccio"

Luca Marini, dodicesimo a Le Mans, ha così analizzato la sua prestazione: “Un bel weekend, sono contento perché qui a Le Mans faccio sempre fatica. Abbiamo fatto un buon lavoro con tutta la squadra, abbiamo commesso pochissimi errori e fatto le scelte giuste. Chiudere un GP come questo nei punti è sempre positivo e possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo”.

“Ho raccolto tante info, una gara pazza in cui mi sono divertito. Non era facile, anche i migliori hanno fatto degli sbagli e sono contento. Sull’elettronica siamo riusciti a fare un bellissimo step, la moto e le mappe erano perfette oggi. Forse avrei potuto chiudere più forte, ma non avevo mai provato la gomma M in questo weekend e non sapevo dove fosse il limite. All’inizio sembrava di stare sul ghiaccio, poi ho iniziato a guidare meglio e ho gestito”.

OMNISPORT | 16-05-2021 19:40