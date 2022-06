Luis Suarez: si lavora per il ritorno all'Ajax

23-06-2022 22:32

Il contratto con l’Atletico Madrid scadrà a fine giugno e Luis Suarez sta valutando da tempo dove proseguire la propria carriera. Dalla voce su un suo possibile approdo alla Juventus, ora per l’attaccante uruguaiano si è aperta la possibilità di un clamoroso ritorno all’Ajax.

Come riporta TMW, il club olandese vincitore delle ultime due Eredivisie di fila sta infatti lavorando per far tornare ad Amsterdam lo stesso Suarez. All’Ajax ci ha già giocato dal 2007 al gennaio 2011, poi ha indossato le maglie di Liverpool, Barcellona e Atletico nelle ultime due stagioni.

