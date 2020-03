Lutto nel calcio: muore Antonio Cianci, magazziniere del Foggia

Antonio Cianci era il magazziniere del Foggia Calcio, e stava andando a Troia non lontano dalla città pugliese. Non è mai arrivato al campo di allenamento perché è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada che da Foggia porta a Troia. A quanto si apprende il giovane era alla guida di un furgoncino con a bordo altre due persone, tra cui un calciatore rossonero, ferite in modo lieve.

Secondo la prima ricostruzione della polizia il furgoncino ha sbandato finendo sull’altra corsia per poi ribaltarsi dopo aver impattato contro un terrapieno.

Il dolore per la perdita di un ragazzo nel pieno della sua vita è espresso in modo sentito dalla società, che ha pubblicato un comunicato per ricordarne la figura e ha listato a lutto il proprio sito, per ricordarlo e mostrare vicinanza alla famiglia.

Il comunicato della società: “Ciao Antò”

“Il Presidente, l’intero Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, il settore giovanile e tutti i collaboratori del Calcio Foggia 1920 piangono Antonio Cianci, magazziniere del club, – si legge – venuto a mancare questa mattina in un terribile incidente stradale mentre si recava al campo sportivo di Troia per la seduta di allenamento odierna.

Una tragedia immane, indescrivibile, che coglie tutti noi impreparati e che ci porta a stringerci inevitabilmente e con tutto l’amore possibile attorno alla famiglia del nostro Antonio, 38 anni e padre di tre splendidi bambini che avranno sempre la nostra vicinanza.

E lo ricorderemo con il suo sorriso, le sue battute e le “pacche” sulla spalla “che portavano bene”, come diceva lui. Un ragazzone genuino, sempre disponibile ed altruista, pronto a farsi in quattro per aiutare gli altri.

Ciao Antò, noi saremo sempre con te. E tu con noi”.

