Lutto per la Federghiaccio, scomparso lo storico dirigente Ottavio Cinquanta

18-07-2022 15:47

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, ha annunciato oggi, 18 luglio la scomparsa a 83 anni di Ottavio Cinquanta.

Cinquanta è stato uno dei personaggi simboli del ghiaccio italiano ma anche dell’intero panorama sportivo tricolore.

Dagli anni Settanta dirigente sportivo degli sport del ghiaccio, in gioventù Cinquanta – laureato in economia aziendale e dapprima dirigente d’azienda nel settore chimico – si era dedicato all’hockey su ghiaccio e al pattinaggio di velocità. Dal 1973 al 1980 Presidente del Comitato Tecnico, quindi dal 1984 al 1988 Vicepresidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, è stato anche designato arbitro internazionale designato in numerose edizioni dei Mondiali e dei Giochi Olimpici Invernali.

Ottavio Cinquanta ha ricoperto, nel corso dei decenni, un ruolo fondamentale nelle file dell’International Skating Union, di cui è stato membro e Presidente del Comitato Tecnico dal 1975 al 1992, quindi Vicepresidente dal 1992 al 1994 e infine Presidente dal 1994 al 2016, anno a partire dal quale è rimasto Presidente Onorario. Tra le tante iniziative promosse durante la sua presidenza, si ricorda l’introduzione dello short track nel programma olimpico e la riforma delle valutazioni delle giurie nel pattinaggio di figura.