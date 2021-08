Machach trascina il Napoli: Wisla Cracovia sconfitto in rimonta

Altro successo per il Napoli che vince in rimonta l’amichevole contro il Wisla Cracovia. Finisce 2-1 per la squadra di Spalletti che sbaglia pure un rigore nel primo tempo. Parte male la squadra italiana che passa in svantaggio al 6′ con Forbes che mette a segno su errore di Rrahmani.

Spalletti sprona i suoi e arriva la reazione: prima ci prova Zielinski, poi è Politano a sbagliare dal dischetto. Il Napoli ci prova, ma prima Elmas e poi Zedadka sprecano. Nella ripresa, partenopei più vivi e polacchi più stanchi e alla distanza esce il maggior tasso tecnico.

Politano si riscatta siglando il 2-1 con una bella azione personale, poi nel finale arriva anche il gol della vittoria con Machach che slalomeggia tra i difensori avversari e poi mette in rete. Per il Napoli si tratta della quarta vittoria su quattro amichevoli disputate (12-0 alla Bassa Anaunia, 1-0 alla Pro Vercelli e 3-0 al Bayern Monaco).

IL TABELLINO

WISLA CRACOVIA-NAPOLI 1-2

MARCATORI: 6′ Forbes, 67′ Politano, 85′ Machach

WISLA CRACOVIA (4-3-3): Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; Kuveljic, El Mahdiou, Skvarka; Yeboah, Brown Forbes, Mlynski. ALL.: Gula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Zedadka; Machach. ALL.: Spalletti.



OMNISPORT | 04-08-2021 20:31