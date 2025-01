Maiorca, sette ciclisti della Nazionale tedesca su pista travolti da un 89enne: sei feriti, niente arresto

Forte spavento e corsa precipitosa verso gli ospedali, ma nessuno è in pericolo di vita: l'investitore, alla guida di una Citroen C3, è risultato negativo all'alcol test.

Non c’è pace per il mondo del ciclismo, ancora scosso per la tragica morte di Sara Piffer, la promessa di 19 anni investita e uccisa a Mezzocorona, in provincia di Trento. Dalla Spagna arriva notizia di un’altra tragedia, per fortuna soltanto sfiorata, con vittime – loro malgrado – degli atleti professionisti che si stavano allenando in vista dei prossimi impegni. Già, perché a essere stati travolti sulle strade di Maiorca, la maggiore delle isole Baleari, sono stati sette componenti della Nazionale tedesca di ciclismo su pista.

La Nazionale tedesca di ciclismo su pista investita in Spagna

I sette ciclisti pro – Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko, Bruno Kessler, Moritz Augenstein (RSC Ellmendingen), Louis Gentzik (SSV Gera) e Max-David Briese – erano partiti per una sessione di allenamento lunedì mattina. Dopo aver percorso poco più di due chilometri e 700 metri, intorno alle 10.20, sono stati letteralmente travolti da un 89enne, alla guida di una Citroen C3. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, l’anziano ha investito i malcapitati quasi senza frenare.

Lo scontro per il mancato rispetto della distanza di sicurezza

Testimone oculare della pericolosa collisione è stato l’allenatore della selezione tedesca, Lucas Schadlich, che a sua volta stava percorrendo la Ma-19a, la strada nei pressi dell’aeroporto dove si è verificato lo scontro. Il gruppo di ciclisti stava viaggiando in direzione Llucmajor, in un tratto dove il limite di velocità è stabilito in 100 chilometri orari. L’89enne alla guida della Citroen non ha mantenuto la distanza di sicurezza e ha colpito in pieno il plotoncino. Sei dei sette atleti coinvolti hanno riportato ferite, due quelli messi peggio. Nessuno, per fortuna, è mai stato in pericolo di vita.

I soccorsi della Guardia Civil e l’alcol test all’89enne alla guida

Nei pressi del sinistro, infatti, c’era una pattuglia della Guardia Civil. Sono stati gli agenti a prestare i primi soccorsi ai feriti, a transennare il luogo dello scontro e ad allertare le ambulanze, che sono arrivare nel giro di pochi minuti e hanno trasportato i ciclisti in vari ospedali di Palma. Completamente distrutte le biciclette a causa dell’impatto a elevata velocità, così come la stessa C3 dell’89enne. Che, per la cronaca, è stato sottoposto all’alcol test: negativo. L’uomo non è stato arrestato, ma d’ora in avanti non gli sarà più consentito di mettersi al volante.