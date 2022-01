Malagò: "Berrettini mi ha emozionato, è un atleta straordinario"

25-01-2022 18:02

A Radio Sportiva, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha esordito parlando di Matteo Berrettini, che ha conquistato la semifinale agli Australian Open: “Mi ha emozionato, ha vinto in rimonta e ha dimostrato di avere testa anche in un contesto mentale difficile. Sa comportarsi in campo e dà orgoglio nel sentirsi italiani. Un grande tennista, un atleta straordinario”.

Tema caldo anche l’infortunio di Sofia Goggia: “Purtroppo ci sono tante storie di sport in cui atlete e atleti hanno infortuni che compromettono una manifestazione. Ma lei ha vinto 7 delle ultime 8 discese libere e non si arrenderà facilmente. I rischi ci sono, ma non è tutto perduto: oggi abbiamo insignito Moioli del ruolo di portabandiera ed è stata una soluzione condivisa da tutti in modo da ritardare più possibile la partenza di Sofia per la Cina. L’obiettivo è quella di farla provare fino all’ultimo, siamo tutti con lei. Sofia è molto determinata e carica, ha già fatto il lavoro a Mantova con il suo staff e ora si sottoporrà alla fisioterapia con tempi stretti”.

Malagò ha chiuso l’intervista parlando della riapertura degli stadi e dei palazzetti: “Credo che si debba fare di tutto per fare riaprire nella maniera migliore. 5.000 persone sono diverse in stadi grandi e piccoli, ma va tutto parametrato in base a come procederà l’andamento della pandemia”.

