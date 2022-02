Malagò svela la data di partenza per Pechino di Sofia Goggia

04-02-2022 12:21

La partecipazione di Sofia Goggia ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 diventa sempre più probabile. Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha infatti svelato la data di partenza per la capitale cinese della campionessa olimpica in carica di discesa.

Malagò: “Goggia partirà per Pechino il 7 febbraio”

Ecco quanto ha dichiarato il numero uno dello sport italiano toccando per un attimo l’argomento Goggia in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: “Ci sentiamo sempre, partirà il 7. Mi ha detto: ‘ma che scherzi mi fai?’” La frase di Sofia riferita da Malagò è relativa al fatto che il capo del nostro sport è in isolamento a Pechino perché positivo al Covid-19. La data di imbarco sull’aereo della 29enne fuoriclasse di Bergamo è quindi stabilita per lunedì prossimo.

Pechino 2022: sempre più alte le probabilità di vedere in gara Sofia Goggia

Diventano quindi sempre più concrete le speranze di vedere Sofia al via della discesa di martedì 15 febbraio, nella quale dovrà difendere il titolo olimpico conquistato a Pyeongchang quattro anni fa. Prima della gara però dovrà effettuare almeno una delle tre prove cronometrate in calendario da sabato 12 a lunedì 14.

Ma dato che il recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro subito nel superG di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo di dodici giorni fa sta procedendo alla grande, non è impossibile nemmeno che Goggia possa presentarsi al cancelletto di partenza del superG in calendario esattamente tra una settimana, venerdì 11.

Pechino 2022: anche il caso Mattia Casse agita lo sci alpino italiano

Ma c’è un’altra vicenda che sta scuotendo lo sci alpino italiano, ed è quella relativa a Mattia Casse, dapprima escluso dal contingente dei sette atleti convocabili dall’Italia, con annessa violenta reazione verbale sui social dell’interessato, ma poi partito incredibilmente ieri per Pechino pur essendo noto che il contingente maschile dello sci alpino a nostra disposizione è sempre lo stesso.

La FISI ha diramato stamattina un comunicato di spiegazione: “Mattia Casse, velocista tesserato per le Fiamme Oro, si trova a Pechino, a disposizione della squadra italiana, in considerazione del numero ristretto degli atleti azzurri dello sci alpino e della frequenza dei contatti stretti che stanno emergendo in queste prime giornate dei Giochi”.

In parole povere, il 31enne piemontese, non avendo effettuato le due prove della discesa finora disputate e dato che non farà nemmeno quella di domani, non potrà gareggiare nella gara di domenica e potrà eventualmente farlo nel superG di martedì 8 ma solo nel caso in cui uno tra Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia dovesse risultare positivo al Covid-19.

OMNISPORT