Maldini fiuta l'affare e si butta sul talento francese

In attesa di risolvere la grana Calhanoglu, il Milan continua a guardarsi attorno per rafforzare il reparto dei trequartisti da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Al momento Maldini pensa soprattutto ad allungare la panchina con giocatori giovani e che non costino troppo: un identikit al quale corrisponde perfettamente Amine Adli, 21enne franco-marocchino del Tolosa, giocatore di talento in grado di giocare sia in posizione centrale che sulla fascia destra, oltre che da seconda punta.

Maldini su Adli del Tolosa

Adli ha debuttato in Ligue 1 nella scorsa stagione, ma dopo la retrocessione del Tolosa ha brillato in Ligue 2, concludendo un’annata da protagonista con 8 gol e 7 assist in 33 presenze.

Il Milan lo segue con interesse e secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira Maldini potrebbe presto avanzare un’offerta per portarlo in rossonero. “Il Milan è ancora interessato ad Amine Adli (nato nel 2000), che lascerà il Tolosa questa estate. Il club francese chiede 10-12 milioni di euro per il giocatore, ma il suo contratto scade nel 2022 e il Tolosa è ancora in Ligue 2. I rossoneri sono pronti a offrire 8 milioni”.

I tifosi sperano nell’affare

Lo stato del contratto di Adli è un fattore importante a vantaggio del Milan. Ai tifosi rossoneri Adli piace, ma molti temono che il Milan possa perdere l’affare. “Si può per Adli ma non si chiude mai. Tra un po’ andrà al Lipsia come gli altri”, commenta polemico su Twitter Frate.

Louis invita Maldini a dare l’assalto al giocatore: “Adli a 7-8 milioni si puó chiudere. Forza!”. “Ma non è possibile che pure per cifre così basse facciamo i pezzenti, dobbiamo offrire sempre 2 milioni in meno di quello che chiedono, poi finisce come per Simakan!”, commenta arrabbiato Wonka.

Hit è invece fiducioso: “Adli è un’opportunità di mercato per prendere un giovane promettente, non esclude un esterno da champions alla Ziyech”.

SPORTEVAI | 15-06-2021 11:23